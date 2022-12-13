США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу

Американские военные наращивают собственное боевое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующей информацией с коллегами по министерству по обороне РФ на профильном заседании коллегии поделился глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что такие действия Вашингтон и Пентагон выполняют для сдерживания России и Китая в регионе АТР
США существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
В Минобороны показали боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52.
Фото и видео: Минобороны России
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