В Минобороны показали боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 

В пресс-службе российского министерства по обороне показали боевую работу экипажей ударных отечественных вертолетов Ка-52. Известно, что летчики смогли выполнить поставленную задачу, связанную с запуском ракет по обнаруженным укрепленным пунктам Вооруженных сил Украины, расположенных в зоне проведения специальной военной операции. Удалось ликвидировать пункт управления противника, а также его бронированная техника. Пилоты вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по поражению военных объектов врага. Они также сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку с воздуха.
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Акация".
Фото и видео: Минобороны России
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