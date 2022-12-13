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В Минобороны показали боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 

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В МО РФ рассказали об успешно выполненной задаче на СВО.

В пресс-службе российского министерства по обороне показали боевую работу экипажей ударных отечественных вертолетов Ка-52. Известно, что летчики смогли выполнить поставленную задачу, связанную с запуском ракет по обнаруженным укрепленным пунктам Вооруженных сил Украины, расположенных в зоне проведения специальной военной операции. Удалось ликвидировать пункт управления противника, а также его бронированная техника. Пилоты вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по поражению военных объектов врага. Они также сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, а также оказывают авиационную поддержку с воздуха.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Акация".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, ка-52, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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