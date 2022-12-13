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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Акация"

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Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов  самоходных артиллерийских установок "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы прибывают в назначенный район, совершают пять-шесть выстрелов по указанным целям украинских войск. Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации.

В военном ведомстве отметили, что расчеты САУ "Акация" ежедневно проводят огневые налеты для поражения опорных пунктов, живой силы и техники ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 31 украинский беспилотник.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау акация, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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