Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Акация"

Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы прибывают в назначенный район, совершают пять-шесть выстрелов по указанным целям украинских войск. Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации.

В военном ведомстве отметили, что расчеты САУ "Акация" ежедневно проводят огневые налеты для поражения опорных пунктов, живой силы и техники ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 31 украинский беспилотник.

Видео: Минобороны России