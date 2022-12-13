Минобороны РФ: российские ПВО сбили 31 украинский беспилотник

Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Токаревка, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка (ЛНР), Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка (ДНР), Ульяновка, Пологи (Запорожская область), Новая Збурьевка и Крынки (Херсонская область. Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных.

Видео: Минобороны России