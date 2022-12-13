Минобороны РФ: российские ПВО сбили 31 украинский беспилотник

Российские средства ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Токаревка, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка (ЛНР), Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка (ДНР), Ульяновка, Пологи (Запорожская область), Новая Збурьевка и Крынки (Херсонская область. Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных.
Видео: Минобороны России
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