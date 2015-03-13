США намерены призывать Европу оказывать помощь Украине в сфере энергетики

Нед Прайс рассказал о необходимости помогать Киеву восстанавливать энергетические сети для обеспечения потребностей граждан страны.

Американская администрация видит своей целью регулярно созывать на консультации своих союзников в Европе и по всему миру для оказания киевскому режиму необходимой помощи в восстановлении критически важной энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Чиновник отметил, что Госдеп продолжает вести консультации с международными союзниками и властями на Украине, на основе которых будут предприниматься решения по тому, что партнеры способны предоставить Киеву.

Наша цель, <...> состоит в том, чтобы регулярно созывать союзников и партнеров как из Европы, чтобы объединиться... означает поддерживать электро- и водоснабжение, обеспечивать людей теплом, сохранять человеческие жизни в холодные зимние месяцы. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что Вашингтон обеспокоен возможностью резкого роста потока украинских беженцев в соседние страны.

США запросили у России информацию о переводе американки Грайнер в колонию.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

