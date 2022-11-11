США запросили у России информацию о переводе американки Грайнер в колонию

Нед Прайс рассказал о том, что Госдеп пытается узнать данные о местонахождении американской гражданки у Москвы.

Власти США направили России официальный запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию по поводу перевода в колонию осужденной на территории РФ американской гражданки, баскетболистки Бриттни Грайнер. Спортсмена признана виновной в контрабанде наркотических веществ. Иностранка осуждена на девять лет лишения свободы. Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне подчеркнул, что правительство занимается тем, чтобы получить наиболее безопасные и благоприятные условия для здоровья Грайнер в тюрьме.

Мы направили формальный запрос российскому правительству относительно дополнительной информации о ее переводе. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 9 ноября адвокат осужденной спортсменки Мария Благоволина сообщила прессе о том, что Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию общего режима. В настоящее время ее не уведомили о точном местонахождении ее подзащитной. Адвокатура и посольство США будут уведомлены по факту прибытия американки на место.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State