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В США заявили, что ждут сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине от России

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Нед Прайс рассказал о том, что именно России следует продемонстрировать.

Власти США заявили, что ждут конкретных сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине от России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник отметил перед СМИ, но именно на Москве лежит ответственность по демонстрации не только на словах, но и на деле, что страна готова к мирному диалогу. Эксперт пояснил, что Вашингтон продолжит оказывать киевскому режиму необходимую поддержку, предлагая и предоставляя помощь в сфере безопасности, гуманитарной и экономической областях.

На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины. Не нам диктовать украинцам, как эта дипломатия будет выглядеть, ее контуры.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

США считают позитивным совместное заявление глав МИД Азербайджана и Армении.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, нед прайс, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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