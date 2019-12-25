Россия и Китай считаются главными угрозами для безопасности Соединённых Штатов.

США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности. Об этом сказано в документе о переходных положениях стратегии национальной безопасности.

Отмечается, что Штаты готовы сократить роль ядерного оружия в обеспечении нацбезопасности. Также они гарантируют безопасный потенциал стратегического сдерживания со своей стороны.

Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях. цитата из документа о переходных положениях стратегии национальной безопасности

При этом в нём же написано, что Россия и Китай считаются главными угрозами для безопасности Соединённых Штатов.

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