США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности. Об этом сказано в документе о переходных положениях стратегии национальной безопасности.
Отмечается, что Штаты готовы сократить роль ядерного оружия в обеспечении нацбезопасности. Также они гарантируют безопасный потенциал стратегического сдерживания со своей стороны.
Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях.
цитата из документа о переходных положениях стратегии национальной безопасности
При этом в нём же написано, что Россия и Китай считаются главными угрозами для безопасности Соединённых Штатов.
Ранее мы писали, что Госдеп обеспокоен решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы.
Фото: pixabay.com
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