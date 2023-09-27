США надеются начать выпуск гиперзвукового оружия в течение года

Уильям Лаплант рассказал о работе по наращиваю военной мощи страны.

Американские власти надеются начать выпуск собственного гиперзвукового оружия в течение года. Ранее должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние три года о том, что Вашингтон отстал от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии Центра стратегических исследований США сделал заместитель шефа Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.

Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ "нет". Надеемся в течение года. Уильям Лаплант, замглавы Пентагона

Ранее Марк Эспер, занимавший в стране пост министра обороны, отмечал в декабре 2020 года, что власти США оказались в этой сфере в роли догоняющего.

Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies