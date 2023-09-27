Пентагон рассказал о последствиях остановки финансирования для ВСУ

Уильям Лаплант рассказал о помощи со стороны США для ВСУ.

Возможная остановка финансирования американским правительством киевского режима и Вооруженных сил Украины повлияет на тестирование оружия. Соответствующее заявление в рамках выступления на мероприятии Центра стратегических исследований США сделал заместитель шефа Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант.

На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся. Уильям Лаплант, замглавы Минобороны США

Напомним, что 26 сентября Белый дом предупредил общественность о том, что из-за позиции членов Республиканской партии в Конгрессе США, которые могут привести к приостановке работы правительства США ("шатдаун"), без зарплат останутся более миллиона американских чиновников. Эта ситуация создает риски для национальной безопасности. Палата представителей и Сенат для того, чтобы избежать очередного "шатдауна", должны принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает до 1 октября.

"Неизбежно". В Пентагоне неожиданно описали Украину.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies