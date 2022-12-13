США надеются, что Финляндия и Швеция очень скоро вступят в НАТО

Ведант Патель рассказал о том, что эти страны готовы быть частью военного альянса.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит европейскую региональную безопасность, однако власти США надеются, что их официальное присоединение к Североатлантическому альянсу произойдет очень скоро. Соответствующее заявление регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. Чиновник заметил, что не хочет столь конкретно углубляться в вопрос, однако Вашингтон уверен в том, что Хельсинки и Стокгольм готовы стать частью блока. Таким образом эксперт ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, какие меры Россия может принять по укреплению собственной безопасности в связи со вступлением в НАТО двух новых участников.

Мы полагаем, что и Швеция, и Финляндия должны быть в НАТО. Их присоединение к НАТО укрепит не только нашу безопасность, но и европейскую безопасность, а также безопасность альянса. Эти страны регулярно сотрудничают с НАТО. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил о том, что Москва будет вынуждена принять меры по укреплению собственных северо-западных государственных границ в случае размещения военных баз НАТО на территории Финляндии и Швеции.

В Госдепе заявили, что РФ дополнительно не извещала США о прекращении уведомлений по ДСНВ.

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