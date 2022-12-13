В Госдепе заявили, что РФ дополнительно не извещала США о прекращении уведомлений по ДСНВ

Ведант Патель рассказал о ситуации с ДСНВ.

Американские власти не получали от российской стороны каких-либо новых извещений о прекращении предоставления уведомлений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

Мы не получали уведомлений о каких-либо изменениях об отказе от предоставления уведомлений по ДСНВ. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что согласно положениям международного договора, каждая из сторон-участниц в целях обеспечения эффективности договоренностей и предсказуемости в отношении сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений, может в числе прочего заблаговременно предоставлять информацию оппонентам о проводимой деятельности по дипломатическим или прочим каналам.

Госдеп: Россия не готовится превысить лимиты стратегических наступательных вооружений.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State