Госдеп: Россия не готовится превысить лимиты стратегических наступательных вооружений

Ведант Патель оценил ситуацию с ДСНВ.

В американском внешнеполитическом ведомства заявили о том, что Россия на текущий момент не готовится превысить лимиты стратегических наступательных вооружений. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник объяснил, что власти страны пока что не видели признаков того, что Москва превысит предельную численность стратегических наступательных вооружений после того, как объявила о приостановке собственного участия в договоре о мерах по их дальнейшему сокращению и ограничению.

Мы не видели признаков того, что Россия собирается изменить эти лимиты или выйти за них. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе заявили об отказе США от передачи России информации по ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State