Ведант Патель рассказал о ситуации с контролем над вооружениями в мире.

Американские власти отказались от передачи данных за полугодичный период в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Эксперт пояснил, что страна продолжит отправлять Москве со соглашению ДСНВ уведомления, а "отказ" касается только того обмена данных, которыми РФ и СШа обменивались раз в каждые шесть месяцев.

В качестве ответных мер, призванных подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения, США не предоставили полугодичную информацию России. Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

Госдеп заявил об обеспокоенности якобы имеющимися связями спортсменов из России с военными.



Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State