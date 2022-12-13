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В Госдепе заявили об отказе США от передачи России информации по ДСНВ

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Ведант Патель рассказал о ситуации с контролем над вооружениями в мире.

Американские власти отказались от передачи данных за полугодичный период в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя  Госдепартамента Ведант Пател. Эксперт пояснил, что страна продолжит отправлять Москве со соглашению ДСНВ уведомления, а "отказ" касается только того обмена данных, которыми РФ и СШа обменивались раз в каждые шесть месяцев.

В качестве ответных мер, призванных подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения, США не предоставили полугодичную информацию России.

Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

Госдеп заявил об обеспокоенности якобы имеющимися связями спортсменов из России с военными.


Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, дснв
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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