Ведант Патель оценил решение МОК по "нейтральному статусу для россиян и белорусов".

Американские власти проводят консультации с о своими иностранными союзниками относительно рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) допускать атлетов из России и Белоруссии до участия в глобальных турнирах и соревнованиях только в нейтральном статусе. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель пояснил, что администрация США обеспокоена связями спортсменов с военнослужащими. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Он ответил на вопрос СМИ об отношении Белого дома к рекомендациям со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Мы продолжаем консультации с Олимпийским и паралимпийским комитетом США и с другими государствами из числа единомышленников по мере того, как мы проводим обзор рекомендаций МОК международным федерациям относительно потенциального участия российских и белорусских спортсменов. Ведант Патель, глава МОК

Ведант Патель пояснил, что у США "по-прежнему есть серьезные опасения" относительно прямых связей между олимпийскими и паралимпийскими атлетами и Вооруженными силами России и Белоруссии, а также другими силовыми структурами, которые работаю в сфере безопасности. По версии Госдепа США, в мире пока что не уделили достаточного внимания механизмам исполнения МОК.

Представитель Госдепа США Патель выступил за создание международного трибунала по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State