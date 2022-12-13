Представитель Госдепа США Патель выступил за создание международного трибунала по Украине

Ведант Патель рассказал, каким законодательством должен руководствоваться трибунал.

Американская администрация выступает за создание международного трибунала по Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник заметил, что этот международный орган должен руководствоваться именно украинским законодательством.

США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Специалист добавил, что власти США считают, что трибунал должен пользоваться глобальной поддержкой стран, особенно - европейских государств. Ведант Патель уверен, что в идеале такой трибунал должен находиться на территории одной из держав региона ЕС.

Госдеп заявил, что на "саммите за демократию" обсудят Украину, но повестка дня шире.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State