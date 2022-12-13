Госдеп заявил, что на "саммите за демократию" обсудят Украину, но повестка дня шире

Ведант Патель рассказал о повестке дня данного мероприятия.

Международные участники предстоящего второго "саммита за демократию" обсудят в том числе и украинский кризис, однако повестка дня этого мероприятия будет шире. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Чиновник напомнил СМИ о том, что ранее глава государства Джо Байден упоминал, что глобальное сообщество находится в переломной точке истории, которая касается будущего в мире, демократических ценностей как в масштабах внутри США, так и всего мира.

Говоря в общих чертах, конечно, конфликт на Украине будет важной частью обсуждения на "саммите за демократию". Однако на кону стоит и ряд других вопросов. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Известно, что второй "саммит за демократию" состоится в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Республики Корея, Коста-Рики, Нидерландов и США. Встреча запланирована на 29-30 марта. Первый "саммит за демократию" был организован властями Вашингтона в декабре 2022 года и проведен в режиме видеоконференции. Белый дом пригласил на него 110 государств и территорий.

Госдеп отверг обвинения в адрес США в финансировании протестов в Израиле.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State