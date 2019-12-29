В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса

Ее разработали за максимально короткие сроки — 42 дня.

В США представили вакцину от коронавируса COVID-19. Разработчиком выступила биотехнологическая компания из Бостона Moderna, сообщил The Wall Street Journal.

Вакцину mRNA-1273 направили в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, где ее испытают на людях.

По словам разработчиков, вакцину создали за 42 дня, что считается рекордными сроками. Над ней трудились около 100 сотрудников компании, в том числе и в выходные дни.

Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе. Для участие привлекут 20-25 здоровых добровольцев.

Ранее стало известно, что Трамп запросил у конгрессменов 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.