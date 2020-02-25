Трамп запросил у конгрессменов 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Это поможет ускорить создание вакцины

Об этом сообщили в административно-бюджетном управлении Белого дома. Президент Соединённых штатов считает, что мера ускорит создание вакцины, поможет в подготовке и реагировании.

Также на выделенные средства планируется закупить новые материалы и оборудование.

Трамп считает, что ситуация с коронавирусом в США "находится под контролем".

"Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", - уточнил президент.

На 24 февраля коронавирус подозревается у 14 приехавших в Соединённые Штаты. До этого 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США.

Видео: YouTube / The White House