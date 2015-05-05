США начали языковую подготовку украинских пилотов

Сабрина Сингх рассказала о процессе обучения летчиков ВСУ.

Американские власти приступили к специализированной языковой подготовке украинских пилотов, которых в дальнейшем Пентагон планирует обучать управлению истребителями F-16. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного ведомства страны Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что не располагает информацией по точному количеству обучающихся иностранцев, а также у нее нет сроков завершения таких курсов. Она добавила, что последнее зависит от профессионализма и навыков студентов.

Да, курсы английского языка началась. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что в конце августа 2023 года пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер рассказал СМИ о том, что обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре текущего года.

В США сообщили о продолжении расследования перехода военнослужащего в КНДР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now