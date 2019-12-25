США могут продлить отсрочку по санкциям против NIS, заявил Вучич

Александр Вучич заметил, что Вашингтон может дать отсрочку в последний раз.

Сербский президент Александр Вучич в ходе своей рабочей поездки в США заявил о том, что вашингтонская администрация может продлить отсрочку санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) не более чем на месяц после 26 сентября. И даже это условие находится под большим вопросом. Соответствующий комментарий иностранный политик из Белграда сделал в Нью-Йорке местным журналистам из новостного агентства "Танюг". Ранее Александр Вучич от 19 сентября высказал опасение в том, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS по истечению нынешней 26 сентября. В ночь на среду на полях Генеральной ассамблеи ООН глава Сербии провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Рубио внимательно слушал наши просьбы, но видна их решимость на этот раз не отказываться от полного введения санкций, так что еще не знаю, каким будет их окончательное решение. Если случайно получим этот месяц, а я не верю, что получим, то получим его из-за этого разговора и только на месяц, и тогда нам предстоят другие проблемы. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что на Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в компании NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3 процентов, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга. Речь идет о дочерней фирме российской компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" в текущий момент принадлежат 44,8 процентов акций, а местным властям из Сербии - 29,8 процентов. Остальные акции находятся под контролем более мелких акционеров.

США отсрочили санкции против российско-сербской компании NIS.

Фото: YouTube / Александар Вучић