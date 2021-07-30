США контактируют с Турцией по поводу российской платежной системы "Мир"

Элизабет Розенберг рассказала об опасности обхода западных антироссийских санкций.

США сообщили, что контактируют с Турцией по поводу российской платежной системы "Мир". Соответствующее заявление в ходе заседания банковского комитета Сената американского Конгресса сделала помощник местного министра по финансам Элизабет Розенберг. Она пояснила, что Вашингтон обсуждает вопрос совместно с властями Анкары о работе российский банковский системы и карт. США обеспокоены возможностью обхода западного санкционного давления на Москву. Законодатели попросили чиновницу оценить то, каким образом структуры из США пресекают попытки турецких финансовых институтов обходить антироссийские санкции при помощи "Мира".

Нас весьма беспокоит возможность обхода введенных против России санкций в широком смысле в любой сфере. И, как вы отметили, это одна из сфер, на которой мы сосредоточились. Элизабет Розенберг, помощник главы Минфина США

В текущий момент власти США выясняют, может ли Россия злоупотреблять существующими финансовыми связями с остальным миром. В сферу изучения попадают и финансы. Чиновники рассматривают ситуацию с картами "Мир" как потенциальную уязвимость и подходящую для усиления надлежащей проверки.

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Фото и видео: The Union Herald