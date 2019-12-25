Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире

Луис Арсе рассказал о том, что в мире фиксируется кризис капитализма.

Боливия предложила в ходе выступления президента Луиса Арсе на открытии 770-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН провозгласить мир во всем мире. Страна Латинской Америки предлагает сделать Всемирную организацию площадкой для заключения исторического соглашения. Также власти страны обеспокоены ростом количества вооруженных конфликтов на планете. При этом общество также видит кризис капиталистической системы миропорядка. Боливия призывает к формированию нового миропорядка ради безопасности граждан. Он должен быть основан на многополярности.

Многие из них подталкиваются транснациональными военными корпорациями, но в то же время и рвением установить политический и экономический мировой порядок в интересах капитализма. Луис Арсе, президент Боливии

По мнению Арсе, многополярность на текущий момент представляет из себя единственный механизм, который дает гарантии уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной мощи. Боливия призывает ООН стал местом, в котором главенствует диалог и демократия в любом споре. Также президент напомнил о важности завершения украинского конфликта, уважению прав Палестины, а также о том, чтобы НАТО перестала реализовывать планы экспансии.

Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций