Президент Боливии предложил направить деньги на помощь бедным странам

Луис Арсе призвал не тратить деньги на вооружение.

Боливия предлагает направить деньги, которые сейчас идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик напомнил коллегам о том, что нехватка диалога и превентивных дипломатических контактов привела мир к напряженности и нестабильности обстановки. По мнению лидера страны, сейчас общество находится в таком времени, когда фиксируется концентрация большого числа оружия массового уничтожения на территории небольшой группы стран.

Нужно заменить военные траты на производство оружия массового уничтожения на справедливую экономическую компенсацию, которые капиталистические страны морально и исторически должны бедным странам мира. Луис Арсе, президент Боливии

По мнению политика, группа стран с мощными видами вооружения ставят в приоритет ставят собственные цели, угрожают миру и безопасности планеты.

В Боливии подтвердили первый случай оспы обезьян.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций