В Боливии подтвердили первый случай оспы обезьян

Джейсон Ауса рассказал о состоянии пациента.

Боливийские специалисты подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом во время брифинга рассказал местный министр здравоохранения Джейсон Ауса. Чиновник уточнил, что приводит данные из департамента Санта-Крус. Эксперт отметил, что 38-летний пациент хорошо себя чувствует. Предположительно, случай стал завозным из другого государства. На текущий момент медики проверяют еще четырех человек с похожими симптомами заболевания.

Мы получили только что информацию из департамента Санта-Крус, нам подтвердили первый случай оспы обезьян в Многонациональном Государстве Боливия. Джейсон Ауса, глава Минздрава Боливии

Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус еще 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

В ВОЗ сообщили о расширении процесса передачи инфекций от животных человеку в Африке.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая относится к террористической и экстремистской компании) / Ministerio de Salud y Deportes Bolivia