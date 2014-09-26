США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования

Нед Прайс объяснил принцип "ничего об Украине без Украины".

Американские власти избегают обсуждения с российской стороной контуров украинского урегулирования кризиса, при этом чиновники сохраняют контакты по темам, которые имеют значение для двух государств. Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник признал тот факт, что антироссийская коалиция сейчас находится в процессе распада. Однако СШа поддерживают принцип "ничего об Украине без Украины".

Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двусторонних", потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В частности, по словам Неда Прайса, в контакты между США и РФ входят темы заключенных, функционирования дипломатических представительств, "сигналы колоссальности издержек" из-за использования ядерного вооружения.

Госдеп: США считают нужным поддерживать каналы диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State