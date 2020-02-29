Госдеп: США считают нужным поддерживать каналы диалога с Россией

Нед Прайс рассказал о работе посольств и телефонном общении с Москвой.

Власти США считают нужным поддерживать каналы диалога с Россией. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что Америка остается ответственным государством с международными обязательствами. Он отметил, что эксперты прилагают все усилия для того, чтобы эти связи не прерывались.

Мы ясно говорили об этом в определенные моменты, несмотря на попытки России усложнить нашу дипломатическую работу, в том числе в Москве. Но мы считаем, что линии связи и каналы диалога важны, особенно во времена напряженности. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В частности, между странами функционирует посольство в Москве, поэтому американская сторона общается с российской стороной через посольство практически в ежедневном режиме. Свои сигналы США передают Москве через посольство в Вашингтоне.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State