США исключили смягчение санкций против Ирана даже после освобождения американцев

Энтони Блинкен рассказал об отношениях между Ираном и США.

Американские власти не пойдут на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с мексиканским министром по иностранным делам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Позвольте мне разъяснить ряд вещей. В любом случае, при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций. Мы продолжим наращивать санкции и противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Энтони Блинкен, глава Госдепа США

Напомним, что Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома подтвердил информацию СМИ о переводе Ираном пятерых граждан США из тюремного заключения под домашний арест, а также выплату Тегерану шести миллиардов долларов в рамках обмена заключенными. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что денежные средства не являются выкупом, а также не будут переведены не за счет налогоплательщиков.

Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера.

Фото и видео: YouTube / .S. Department of State