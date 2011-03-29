Блинкен ушел от ответа на вопрос о выводе американских солдат из Нигера

В Госдепе США не стали говорить о будущем американских солдат в Африке.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе военнослужащих США с территории африканской страны Нигер. В эфире французской радиостанции RFI у чиновника спросили о том, будут ли представители Пентагона выведены из государства, в котором сейчас происходит вооруженный мятеж. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил прессе, что власти США располагают одной тысячей военных в Нигере, но в Вашингтоне на текущий момент не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев.

Я не могу говорить о будущем. Главное - возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим... Энтони Блинкен, госсекератрь США

Энтони Блинкен добавил, что дипломатия является предпочтительным способом урегулирования ситуации в африканской стране. Он поддержал меры, которые планируют принять участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Блинкен заявил, что поставки российского зерна в Африку не изменят ситуацию на рынке.

Фото и видео: YouTube / RFI