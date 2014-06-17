Блинкен заявил, что поставки российского зерна в Африку не изменят ситуацию на рынке

В Госдепе США назвали предложение России "каплей в море".

Американские власти полагают, что безвозмездные поставки Россией зерна некоторому количеству африканских стран не приведут к прекращению роста его стоимости, а также глобально не изменят ситуации на рынке продовольствия. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире французской радиостанции RFI сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат уточнил, что в рамках черноморской сделки удалось экспортировать 20 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Россия, по всей видимости, высказала идею отправки 50 тыс. тонн зерна в пять или шесть стран...Так что предлагаемые Россией 50 тыс. тонн против 20 млн тонн экспортированных по данному соглашению - это несравнимо. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа полагает, что предложение России - "это капля в море", так как программа не изменит того, что миллионы тонн зерновой продукции оказались "удалены с мирового рынка" и больше этот груз недоступен для развивающихся государств.

Блинкен: США сделали все для разрешения вопросов России к зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / RFI