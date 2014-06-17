Блинкен: США сделали все для разрешения вопросов России к зерновой сделке

В Госдепе США не видят необходимости в каких-либо уступках России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен полагает, что возобновление участия Москвы в черноморской инициативе не может быть никак связано напрямую с возможностью любых уступок со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе общения с французскими журналистами радиостанции RFI. СМИ задали гостю программы вопрос о том, на какие уступки власти в Белом доме готовы пойти ради возобновления зерновой сделки. Иностранный дипломат подчеркнул, что не может согласиться с официальными заявлениями коллег из РФ о том, что фиксируются серьезные проблемы при поставках зерна.

Что касается конкретных проблем, в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным, то мы сделали все возможное для обеспечения решения этих вопросов. К примеру, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы в полной мере поддерживаем экспорт зерна Россией и что нечего бояться санкций, которые не распространяются на российское зерно, транспортировку, страхование и прочее. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США уточнил, что существует представленное Всемирной организацией России предложение по решению тех вопросов, которые, как заявляет РФ, вызывают у нее озабоченность.

Блинкен заявил, что США выделят $362 млн на борьбу с голодом по линии USAID.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State