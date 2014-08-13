США исключили разрыв стратегического партнерства с Саудовской Аравией

Джон Кирби рассказал о том, что связи США с Эр-Риядом насчитывают 80 лет.

Власти США не рассматривают возможность отказа от стратегического партнерства с Саудовской Аравией из-за грядущего пересмотра двусторонних отношений с Эр-Риядом. В настоящее время Вашингтон находится в процессе пересмотра своих контактов и взаимодействия с этой страной Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что администрация не предъявляет международным партнерам никаких условий и требований и не добивается от них принятия конкретных шагов.

Стратегические партнеры друг с другом так себя не ведут. Речь идет о стратегическом партнерстве, существующем 80 лет. И никто не говорит о его разрыве. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что Белый дом расценивает сокращение объемов добычи нефти, одобренное руководством ОПЕК+, как "национальные решения, суверенные решения", поэтому Вашингтону приходится их уважать. При этом Сша подвергают критике данные постановления.

США считают, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева.

Фото и видео: Белый дом