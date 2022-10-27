США считают, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева

Джон Кирби объяснил роль США в конфликте.

США считают, что настроя на переговоры и дипломатическое урегулирование конфликта сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что с одной стороны Россия продолжает "вести войну", а с другой - украинский президент Владимир Зеленский говорил о том, что Киев и сам сосредоточен на контрнаступательных операциях в регионе.

Ни одна из сторон сейчас не находится в той позиции, чтобы сесть за стол и начать переговоры. Они не в той позиции, когда они хотели бы вести переговоры. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме высказали мнение о том, что российский лидер Владимир Путин не имеет никакого намерения садиться за стол переговоров в обозримом будущем. Джон Кирби пояснил, что если СМИ хотят узнать у него каков будет исход вооруженного конфликта между Киевом и Москвой, то сейчас чиновник не способен это предсказать. Эксперт пояснил, что роль США заключается в том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине на поле боя, чтобы позже за столом переговоров Владимир Зеленский обладал как можно более весомой позицией.

США не исключили введения новых санкций против Ирана за сотрудничество с РФ.

Фото и видео: Белый дом