США не исключили введения новых санкций против Ирана за сотрудничество с РФ

Джон Кирби оценил возможность введения дополнительных ограничений для Тегерана.

Власти США не исключили введения новых санкций против Ирана за сотрудничество с российской стороной. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос СМИ о возможных дополнительных рестрикциях. На текущий момент никакого объявления по данной теме американская администрация не может сделать.

Насколько я помню, мы ввели определенные дополнительные санкции на прошлой неделе в связи с поставкой ими этих беспилотных летательных аппаратов России. Мы не исключаем возможности применения дополнительных. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что США уже ввели запреты и ограничения в отношении Ирана за якобы существующее военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы. Ранее Россия опровергла сведения Вашингтона о том, что Вооруженные силы РФ используют иранские дроны в ходе специальной военной операции на Украине.

США не усматривают подготовки России к применению ядерного оружия на Украине.

Фото и видео: Белый дом