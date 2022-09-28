  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:03
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США и Индия выступили за модернизацию СБ ООН

0 0

Субраманьям Джайшанкар и Энтони Блинкен надеются на реформировании Совбеза.

США и Индия выступили за модернизацию СБ ООН. Об этом в ходе совместной пресс-конференции сообщили американский государственный секретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Позиция двух стран говорит о необходимости превратить Совет Безопасности Всемирной организации в более инклюзивный орган. 

Мы признаем, что для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, члены ООН должны не только соблюдать Устав, но и модернизировать институт, в том числе за счет повышения уровня инклюзивности СБ.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе уточнили, что позиция США подразумевает предоставление статуса постоянных членов Совбеза ООН государствам из Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна. Об этом на Генеральной Ассамблее ранее говорил президент Джо Байден. 

Блинкен: США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, индия, реформы, сб оон, совет безопасности, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии