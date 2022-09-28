Субраманьям Джайшанкар и Энтони Блинкен надеются на реформировании Совбеза.

США и Индия выступили за модернизацию СБ ООН. Об этом в ходе совместной пресс-конференции сообщили американский государственный секретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Позиция двух стран говорит о необходимости превратить Совет Безопасности Всемирной организации в более инклюзивный орган.

Мы признаем, что для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, члены ООН должны не только соблюдать Устав, но и модернизировать институт, в том числе за счет повышения уровня инклюзивности СБ. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе уточнили, что позиция США подразумевает предоставление статуса постоянных членов Совбеза ООН государствам из Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна. Об этом на Генеральной Ассамблее ранее говорил президент Джо Байден.

Блинкен: США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State