США хотят выделить на экономику и демократию Армении в 2025 году $52 млн

Палома Адамс-Аллен раскрыла подробности о поддержке Еревана.

Американская администрация пр президенте Джо Байдене рассчитывает предоставить в 2025 финансовом году на программы, нацеленные на укрепление устойчивости экономической системы и демократии в Армении 52 миллиона долларов. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления на регулярном брифинге во внешнеполитическом ведомстве США перед журналистами первый заместитель руководителя Агентства по международному развитию (входит в состав Госдепа) Палома Адамс-Аллен. Пресса попросила чиновницу оценить уровень запланированные расходов по оказанию зарубежной поддержки со стороны Вашингтона Еревана.

Лишь отвечу на ваш вопрос про Армению. Бюджет предусматривает $52 млн. Палома Адамс-Аллен, сотрудница АМР

Ранее Белый дом обнародовал публично и направил на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2025 финансовый год. Данный документ предусматривает суммарные расходы государства в размере 7,266 триллионов долларов, а доходы остаются на уровне 5,485 триллиона долларов. Дефицит бюджета должен составить 1,781 триллиона долларов.

Госдеп не стал комментировать выдачу МУС ордеров на арест военачальников РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State