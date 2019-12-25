Об этом заявил Роберт О'Брайен.

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Роберта О"Брайена. Америка рассчитывает на диалог с партнерами

Эксперт напомнил, что США вышли из "неэффективного" ДРСМД, а Дональд Трамп решил инвестировать в министерство обороны страны. Ранее глава департамента МИД РФ по нераспространению вооружения выразил свою позицию на этот счет. Владимир Ермаков заявил, что Россия и Сша исчерпали возможности дальнейшего разоружения.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.

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