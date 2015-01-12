Financial Times сообщил об ожиданиях Белого дома от Украины.

Представители вашингтонской администрации при президенте-республканце Дональде Трампе, в особенности его специальный посланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что власти с Банковой улицы должны согласиться на "обмен территориями" в рамках мирного урегулирования конфликта с Москвой. Такой информацией с корреспондентами издания Financial Times поделились источники, знакомые с ходом двусторонних переговоров. Эксперты уточнили, что это требование является "еизбежной частью" для любого мирного соглашения между российской и украинской делегациями.

Как заявили авторы западной публикации в Finanical Times со ссылкой на неназванных чиновников из Украины. Стивен Уиткофф был "одержим" идеей того, что если киевский режим просто откажется от претензий на оставшуюся под контролем Вооруженных сил Украины часть Донбасса, тогда стороны конфликта смогут достичь справедливого мира, а также в дальнейшем избежать более длительного и разрушительного кризиса в европейском регионе.

