Американцы могут ответить РФ за пострадавших военных в Сирии при столкновении с БТР.

США готовят массовую зачистку российских солдат. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным СМИ, американцы хотят ответить за ситуацию с разбитым бронеавтомобилем БТР-82 и ранением четверых солдат.

Командование, очевидно, поняло тот факт, что с русскими лучше не шутить, если в результате очередного перехвата пострадают российские военные, то по американцам будет незамедлительно открыт огонь эксперт

Напомним, что после столкновения российской и американской машины в Сирии американские военные не рискуют подходить к военному патрулю из России. Они держатся на расстоянии в несколько сотен метров. Очередное патрулирование заставило военных из США наблюдать за передвижением российской колонны, но не приближаться к ней.

Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии.