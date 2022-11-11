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США готовы работать с Индией, чтобы сократить глобальный цифровой разрыв

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Джанет Йеллен рассказала о планах по развитию платежной системы.

Власти США готовы работать с Индией для того, чтобы сократить глобальный цифровой разрыв. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными энергетическими представителями сделала американский министр по финансам Джанет Йеллен. Чиновница выступила на мероприятии в Нью-Дели, организованном в центре Microsoft India Development Center.

Экономическая интеграция требует современной международной платежной системы. Трансграничные платежи должны быть дешевле, быстрее, прозрачнее и доступнее. Мы с нетерпением ждем совместной работы.

Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен подчеркнула, что это ее первый рабочий визит в страну в качестве министра финансов США. Она рада посетить страну, которая в 2022 году отмечает 75-летие с момента своей независимости. Также власти в Нью-Дели готовятся принять председательство в Большой двадцатке (саммите G20).

Минфин США: Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике.

Фото и видео: YouTube / ANI News

Теги: джанет йеллен, индия, минфин, саммит g20, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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