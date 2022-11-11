Минфин США: Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике

Джанет Йеллен рассказала о работе Нью-Дели над восстановлением глобальной экономической системы.

Председательство Индии на саммите G20 ("Большой двадцатки") поможет мировой экономике. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в рамках своего рабочего визита в Нью-Дели сделала глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен. Чиновница пояснила, что глобальной системе требуется восстановиться и добиться устойчивого прогресса в решении глубоких проблем. На мероприятии с представителями ведущих местных корпораций, проводимом в центре Microsoft India Development Center, иностранка добавила, что Индия считается естественным союзником для Вашингтона.

Через три недели Индия встанет у руля G20. Мы с нетерпением ожидаем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии - это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга. Джанет Йеллен, глава Минфина США

В Минфине США подчеркнули, что хоть страны находятся на разных концах света, все равно объединяющих факторов гораздо больше, чем существующих отличий. Джанет Йеллен добавила, что борьба за независимость порождены взаимным стремлением к свободе и достоинству.

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Фото и видео: YouTube / ANI News