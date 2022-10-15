США: Запад намерен принимать меры по борьбе с инфляцией

Джанет Йеллен рассказала о необходимости сотрудничать с другими странами.

В США заявили, что страны коллективного Запада намерен принимать меры по борьбе с инфляцией. В ходе пресс-конференции с журналистами глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен рассказала о том, что руководители экономических блоков правительств стран-союзников Вашингтона договорились о конкретных мерах по обеспечению поставок энергетических ресурсов на глобальные рынки. Такие сведения чиновница предоставила СМИ по результатам участия в осенней сессии глав Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Мы должны предпринять решительные действия, в том числе по борьбе с инфляцией, других видов экономического давления, несмотря на индивидуальность проблем, с которыми сталкивается каждая отдельно взятая страна. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт добавила, что также обсудила со своими коллегами ситуацию, при которой глобальные макроэкономические процессы влияют на третьи страны. Джанет Йеллен уточнила, что США устремлены на выполнение работы, сплоченность коллективных усилий и решение общих проблем.

США не считают целесообразным новое распределение СДР МВФ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television