Ведант Патель призвал к денуклеаризации Корейского полуострова.

США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник пояснил, что эти контакты необходимы ради поиска дипломатического решения, связанного с деэскалацией напряженности после нового ракетного запуска со стороны Пхеньяна.

Наша позиция по дипломатии и диалогу не изменилась и остается прежней. Честно говоря, это действие (запуск ракеты) только подчеркивает срочную необходимость диалога и дипломатии. Ведант Патель, замглавы пресс-службы Госдепа США

Официальный представитель Госдепартамента подчеркнул, что власти США осуждают запуск баллистической ракеты, так как такое поведение со стороны Северной Кореи считается опасным и безрассудным.

В США сообщили, что следят за ситуацией с осужденным в Воронеже Гилманом.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State