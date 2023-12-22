США допустили разовую отправку помощи Украине до выделения средств Конгрессом

Патрик Райдер объяснил, как США сэкономили деньги для ВСУ.

Американское министерство по обороне допускает, что экономия денежных средств, которая позволила Вашингтону предоставить дополнительный пакет военной помощи армии киевского режима без выделения дополнительного финансирования Конгрессом США, будет единичным случаем. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник добавил, что продолжается активная и тесная работа с законодателями ради того, чтобы власти страны могли получить финансирование для ВСУ.

Это нежизнеспособный метод поддержки Украины. Во многом, как я понимаю, это на данный момент хорошая сделка на один раз. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер не уточнил, в какие именно сроки снаряды будут доставлены на территорию Украины. Он пояснил, что задача будет выполнены оперативно.

Пентагон отрицает, что из-за сброса США помощи с самолета в Газе погибли люди.

Фото и видео: YouTube / Associated Press