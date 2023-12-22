Пентагон отрицает, что из-за сброса США помощи с самолета в Газе погибли люди

Патрик Райдер заметил, что процесс доставки гумпомощи контролировался.

Американское оборонное министерство категорически отрицает, что из-за осуществленного Вашингтоном сброса с самолета гуманитарной помощи в секторе Газа погибло мирное население. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он прокомментировал данные от телеканала Al Hadath о том, что по меньшей мере пять человек стали жертвами при сбросе коробок с гуманитарной помощью с самолетов, которые доставляют ее населению палестинского анклава. В США уточнили, что "вполне уверены", что не стали причиной трагедии. Патрик Райдер заметил, что у страны есть возможность наблюдать за процессом того, как коробки падали на землю.

Я не могу подтвердить эти смерти. Я видел эти сообщения СМИ. Я вам заявляю, что сообщения, согласно которым эти смерти вызвали США, наши сбросы с самолетов, не соответствуют действительности. Это не так. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now