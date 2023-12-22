Минобороны США задействует на строительстве временного порта в Газе до 1 тыс. военных

Патрик Райдер оценил указ главы США по Ближнему Востоку.

Для строительства по указанию американского президента Джо Байдена временного порта на территории сектора Газы министерство по обороне в Вашингтоне может привлечь около одной тысячи. американских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник уточнил, что для развертывания сил, строительства дамбы и пирса может понадобиться несколько недель. Предположительно, речь ведется примерно о двух месяцах работы.

Важно отметить, что в Газе не будет наземных сил США. Министерство обороны сохраняет способность предоставлять уникальные возможности с моря без военного присутствия США в Газе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В профильном ведомстве заметили, что планируемая концепция предполагает присутствие американского военного персонала на судах в открытом море, однако она не требует, чтобы личный состав сходил на берег. Вопросы строительства порта сейчас координируются во взаимодействии с израильскими партнерами по Ближнему Востоку.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now