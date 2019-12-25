США допустили прекращение поставок СПГ в Европу из-за экологических норм ЕС

Глава Минэнерго США рассказал о прагматических решениях, которые готовы в Вашингтоне.

Американцы могут пересмотреть стратегию поставок сжиженного природного газа в Европу при условии, если Евросоюз не смягчит собственные регламенты по контролю за выбросами метана. Соответствующее заявление слелал министр энергетики США Крис Райт. Слова западного чиновника приводят представители новостного агентства The Bloomberg.

Глава профильного ведомства подчеркнул в комментарии журналистам, что сохранение жестких экологических норм в законодательстве Европейского союза может обернуться для регионального сообщества серьезными экономическими последствиями. Чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе уверен, что отсутствие гибкости со стороны коллективного Брюсселя вынудит американских экспортеров искать других покупателей для своих энергетических ресурсов. Крис Райт уточнил, что речь не идет о попытке обострить отношения с международными союзниками, а лишь о прагматичном решении, так как в случае сохранения барьеров энергоресурсы будут перенаправлены на другие мировые рынки.

Напомним, в январе 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил поэтапный запрет на импорт российского природного газа. Запрет по краткосрочным контрактам на поставки СПГ вступил в силу с 25 апреля 2026 года. Полный запрет на импорт российского СПГ будет действовать в ЕС с 1 января 2027 года.

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