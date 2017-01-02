Срок продлен до 20 января следующего года.

США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на прекращение работ. В Госдепартаменте пояснили, что ограничения отложены на месяц. Чтобы не попасть под них, компаниям придется остановить деятельность до 20 января 2020 года

Ведомство подчеркивает, что участники строительства должны продемонстрировать усилия. Их деятельность должна быть направлена на скорейшее сворачивание работ по проекту. В течение 60 дней госсекретарь США подготовит отчет для конгресса с анализом компаний, нарушивших постановление.

В правительстве Америки считают, что их поставки СПГ уменьшили бы расходы потребителей на 8 млрд долларов. Поэтому чиновники активно поддерживают альтернативные варианты диверсификации поставок энергоносителей. Это позволит увеличить энергетическую безопасность Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле оценили возможность завершения строительства Nord Stream 2.

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