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В Кремле оценили возможность завершения строительства Nord Stream 2

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Дмитрий Песков рассказал журналистам о сроках завершения работ.

В Кремле оценили возможность завершения строительства Nord Stream 2. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не будет давать журналистам конкретики. Об этом сообщили "РИА Новости". Ранее СМИ попросили его прокомментировать заявления о том, что у страны есть свой трубоукладчик. Он якобы способен достроить газопровод несмотря на американские санкции.

Действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться 

прокомментировал спикер

Дмитрий Песков добавил, что проект может быть завершен в обозримой перспективе. Точных сроков он не назовет, но "чем раньше, тем лучше".

Ранее Новак: "Северный поток – 2" будет достроен.

Видео: YouTube/Nord Stream 2

Теги: nord stream 2, газ, дмитрий песков, кремль, северный поток-2
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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