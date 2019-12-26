Дмитрий Песков рассказал журналистам о сроках завершения работ.

В Кремле оценили возможность завершения строительства Nord Stream 2. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не будет давать журналистам конкретики. Об этом сообщили "РИА Новости". Ранее СМИ попросили его прокомментировать заявления о том, что у страны есть свой трубоукладчик. Он якобы способен достроить газопровод несмотря на американские санкции.

Действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться прокомментировал спикер

Дмитрий Песков добавил, что проект может быть завершен в обозримой перспективе. Точных сроков он не назовет, но "чем раньше, тем лучше".

Ранее Новак: "Северный поток – 2" будет достроен.

Видео: YouTube/Nord Stream 2