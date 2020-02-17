Об этом заявили в Госдепартаменте.

США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии. Об этом заявили представители Госдепартамента Америки. Заявление политиков размещено на официальном сайте ведомства.

США предпринимают усилия для возвращения ситуации в дипломатическое русло. Чиновники добиваются решения проблем при помощи переговоров. Однако этому мешают действия Москвы, которая готова решать конфликт боевыми методами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада.

Видео: YouTube/BBC News